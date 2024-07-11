В Узбекистане будут лучше охранять редкие виды животных и растений

Отмечалось, что в настоящее время растет количество редких и исчезающих видов животных и растений. Если в 2009 году в Красную книгу было включено 184 вида животных и 304 вида растений, то к 2019 году их количество достигло 206 и 314 видов соответственно.
Данным законом вносятся изменения и дополнения в ряд законов страны, направленные на ограничение изъятия из природной среды редких и находящихся под угрозой исчезновения видов дикорастущих растений и диких животных, занесенных в Красную книгу Узбекистана.
Закон включает в себя механизмы по созданию охраняемых природных территорий в местах обитания редких видов растений. Также ограничивается выдача разрешений на сбор отдельных видов растений и их частей.
Документ также уточняет полномочия государственных органов в области экологии и лесного хозяйства, а также приводит в соответствие с законодательством понятия, связанные с отведением сточных вод.