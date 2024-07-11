Минуллина — выпускникам КФУ: «У вас в руках золотая лопата»

«Активность в студенческие годы дала мне большую дорогу в жизнь. У вас в руках сейчас есть “золотая лопата” — это языки, которые вы выучили здесь», — сказала она и добавила, что знание языков позволило ей продолжить свое обучение в университетах нескольких стран мира", — поделилась Миннулина о своем студенчестве с выпускниками.