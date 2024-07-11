В Екатеринбурге заменят турникеты на двух станциях метро

В Екатеринбурге заменят турникеты на двух станциях метрополитена. Работы пройдут на станциях «Динамо» и «Уральская». Об этом сообщили в пресс-службе городского метро.
— В ночь с 11 на 12 июля в Екатеринбургском метрополитене будут проводиться работы по замене турникетов на станции «Динамо», а в ночь с 13 на 14 июля на станции «Уральская», — рассказали представители метро.
В период пуско-наладочных работ вероятны сбои в работе оборудования. Также возможны перекрытия турникетов и скопления пассажиров в кассовых залах. Сотрудники метрополитена приносят извинения за доставленные неудобства.
Ранее стало известно, что биометрия на первой станции Екатеринбургского метрополитена появится раньше, чем было запланировано. Первой станцией, которую оборудуют, станет «Чкаловская». Новые технологии там появятся уже в конце октября.