К учебному году планируют завершить капремонт детского сада № 10 в Иркутске

Капитальный ремонт здания детского сада № 10 в Иркутске идет полным ходом. Большая часть работ осталась позади, готовность дошкольного учреждения 80%. Как сообщает министр строительства региона Александр Галкин, здание не ремонтировали с момента его постройки в 1982 году.