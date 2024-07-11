К учебному году планируют завершить капремонт детского сада № 10 в Иркутске

Капитальный ремонт здания детского сада № 10 в Иркутске идет полным ходом. Большая часть работ осталась позади, готовность дошкольного учреждения 80%. Как сообщает министр строительства региона Александр Галкин, здание не ремонтировали с момента его постройки в 1982 году.
— В рамках проводимых работ предусмотрено полное обновление объекта внутри и снаружи. По поручению главы региона Игоря Кобзева капремонты и стройки образовательных учреждений находятся на постоянном контроле правительства Иркутской области, — пояснил Галкин.
Дошкольное учреждение на улице Новаторов обновляют по госпрограмме области. Сейчас на объекте идет облицовка фасада, установка эвакуационных лестниц, вентиляции. Продолжаются работы по монтажу системы водоснабжения, электроснабжения, облагораживание крылец и прилегающей территории.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на улице Баррикад в Иркутске с 12 июля стартуют строительные работы на тепловой магистрали. Они продлятся 1,5 месяца.