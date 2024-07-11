В Ростове-на-Дону опубликовали интерактивную карту укрытий

Напомним, в июне 2024 года в Ростове-на-Дону сообщалось о более чем 2 тысячах укрытий общей вместительностью свыше 2 млн человек. Самые большие места с потенциальной возможностью защиты при ЧС отмечали в Железнодорожном и Октябрьском районах. До этого, в октябре 2023 года, власти также информировали о наличии 9 бомбоубежищ.