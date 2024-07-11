В Ростове-на-Дону опубликовали интерактивную карту укрытий

Власти Ростова-на-Дону опубликовали интерактивную карту заглубленных помещений (в том числе подвалов, парковок и подземных переходов), которые можно использовать в случае чрезвычайных ситуаций.
Убежища подобного типа имеются во всех районах города, их вместимость различная — от 44 до 499 человек, а также до 2, 14 и даже 18 тысяч человек. Все точки обозначили красными кружками с адресом и дополнительными пояснениями.
Также любой интернет-пользователь может вбить в поисковую строку на карте интересующий адрес и понять, где в указанном районе находятся заглубленные помещения.
Напомним, в июне 2024 года в Ростове-на-Дону сообщалось о более чем 2 тысячах укрытий общей вместительностью свыше 2 млн человек. Самые большие места с потенциальной возможностью защиты при ЧС отмечали в Железнодорожном и Октябрьском районах. До этого, в октябре 2023 года, власти также информировали о наличии 9 бомбоубежищ.