Видеоэкраны и фонари в ретростиле: каким станет сад «Аквариум» после благоустройства

В рамках работ специалисты приведут в порядок три фонтана: отремонтируют чаши сооружений и систему подачи воды, в том числе заменят трубы и насосы. Колоннаду, одну из визитных карточек сада, почистят и покрасят. Расположенный за ней грот с мини-фонтаном восстановят.