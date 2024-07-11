Видеоэкраны и фонари в ретростиле: каким станет сад «Аквариум» после благоустройства

«В этом году реализуем проект по обновлению сада “Аквариум” — любимого места отдыха москвичей, артистов и зрителей Театра имени Моссовета. В ходе благоустройства сохраним привычный облик пространства, но добавим ему функциональности. Обновим тротуары, установим удобные скамейки для отдыха и фонари в историческом стиле, традиционно на завершающем этапе проведем озеленение», — отметил Петр Бирюков.
Сейчас уже проложена кабельная канализация протяженностью 2,7 километра, в которую уберут воздушные провода. Обустроена дополнительная ливневка.
В рамках работ специалисты приведут в порядок три фонтана: отремонтируют чаши сооружений и систему подачи воды, в том числе заменят трубы и насосы. Колоннаду, одну из визитных карточек сада, почистят и покрасят. Расположенный за ней грот с мини-фонтаном восстановят.
В саду обновят тротуары и дорожки, проведут работы по сохранению решетки и ворот ограды, установят фонари в историческом стиле — граненые опоры с резным кронштейном, украшенным одним или четырьмя светильниками, напоминающими старинные газовые лампы.
Возле входа появится четыре видеоэкрана, на которых будут транслировать сцены из спектаклей, и шесть афиш-лайтбоксов.
Будет восстановлен существующий газон и разобьют новый общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров, а также цветники. Помимо этого, дополнительно высадят 3,2 тысячи различных кустарников.
Завершить работы планируется к осени этого года.