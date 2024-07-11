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Видеоэкраны и фонари в ретростиле: каким станет сад «Аквариум» после благоустройства

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 40 процентов работ по благоустройству сада «Аквариум» на Большой Садовой улице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году реализуем проект по обновлению сада “Аквариум” — любимого места отдыха москвичей, артистов и зрителей Театра имени Моссовета. В ходе благоустройства сохраним привычный облик пространства, но добавим ему функциональности. Обновим тротуары, установим удобные скамейки для отдыха и фонари в историческом стиле, традиционно на завершающем этапе проведем озеленение», — отметил Петр Бирюков.

Сейчас уже проложена кабельная канализация протяженностью 2,7 километра, в которую уберут воздушные провода. Обустроена дополнительная ливневка.

В рамках работ специалисты приведут в порядок три фонтана: отремонтируют чаши сооружений и систему подачи воды, в том числе заменят трубы и насосы. Колоннаду, одну из визитных карточек сада, почистят и покрасят. Расположенный за ней грот с мини-фонтаном восстановят.

В саду обновят тротуары и дорожки, проведут работы по сохранению решетки и ворот ограды, установят фонари в историческом стиле — граненые опоры с резным кронштейном, украшенным одним или четырьмя светильниками, напоминающими старинные газовые лампы.

Возле входа появится четыре видеоэкрана, на которых будут транслировать сцены из спектаклей, и шесть афиш-лайтбоксов.

Будет восстановлен существующий газон и разобьют новый общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров, а также цветники. Помимо этого, дополнительно высадят 3,2 тысячи различных кустарников.

Завершить работы планируется к осени этого года.

архитектура