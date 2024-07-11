Синоптики рассказали, когда в Хабаровский край вернётся лето

Не совсем обычная для Приамурья июльская прохлада будет радовать ненавистников жары и в эту пятницу. Однако есть хорошие новости и для любителей зноя. Уже с ближайшей субботы охотоморский антициклон, как говорят синоптики, станет работать не так активно, температура пойдёт в рост и к середине следующей недели должна достичь 30-градусных значений. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию Дальневосточного УГМС.