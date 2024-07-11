Синоптики рассказали, когда в Хабаровский край вернётся лето

Не совсем обычная для Приамурья июльская прохлада будет радовать ненавистников жары и в эту пятницу. Однако есть хорошие новости и для любителей зноя. Уже с ближайшей субботы охотоморский антициклон, как говорят синоптики, станет работать не так активно, температура пойдёт в рост и к середине следующей недели должна достичь 30-градусных значений. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию Дальневосточного УГМС.
В эту же пятницу, 12 июля, в Хабаровске лёгкий северо-восточный ветер со стороны Охотского моря продолжит нагонять облачность и прохладу. Ночью +11… +13, днём +19… +21. Временами тучи будут проливаться кратковременными дождями.
В Комсомольске-на-Амуре при северном ветре 5−10 м/с сохранится прохладная погода. Ночью пройдёт дождь, температура +11… +13. Днём преимущественно без осадков, потеплеет до +18… +20.
В Бикине в тёмное время суток +11…+13, без осадков. Днём +21…+23, кратковременные дожди.
В Вяземском без существенных осадков, ветер северо-восточный 2−7 м/с. Ночью +11…+13, днём +19…+21.
В Чегдомыне без существенных осадков, ночью +9…+11, днём намного теплее +21…+23.
В Советской Гавани в течение суток небольшие дожди, ночью +13…+15, днём +16…+18.
В селе им. Полины Осипенко в ближайшие сутки сохранится дождливая погода. Ночью там всего лишь +8…+10, днём +17…+19.
В Николаевске-на-Амуре всё тот же северо-восточный ветер 4−9 м/с, кратковременные дожди. В тёмное время суток воздух остынет до +9…+11, в светлое +12…+14.
А в Чумикане осадков не ждут. После ночных +9…+11 днём там потеплеет +16…+18 градусов.
Погоду в Аяне также будет определять северо-восточный ветер, дождя не ожидается. Ночью +11…+13, днём +17…+19 градусов.
В Охотске этой ночью +13…+15, днём воздух прогреется до +20. Обойдётся без осадков.
На Амуре у Хабаровска продолжится интенсивный спад воды. Сейчас уровень реки составляет +344 см. В ближайшие двое суток он снизится ещё на 30−40 см. Температура воды +20,8 градуса.