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Синоптики рассказали, когда в Хабаровский край вернётся лето

В пятницу, 12 июля, регион останется под влиянием охотоморской свежести.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 79% 754 мм рт. ст. +25°
Источник: Хабаровский край сегодня

Не совсем обычная для Приамурья июльская прохлада будет радовать ненавистников жары и в эту пятницу. Однако есть хорошие новости и для любителей зноя. Уже с ближайшей субботы охотоморский антициклон, как говорят синоптики, станет работать не так активно, температура пойдёт в рост и к середине следующей недели должна достичь 30-градусных значений. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию Дальневосточного УГМС.

В эту же пятницу, 12 июля, в Хабаровске лёгкий северо-восточный ветер со стороны Охотского моря продолжит нагонять облачность и прохладу. Ночью +11… +13, днём +19… +21. Временами тучи будут проливаться кратковременными дождями.

В Комсомольске-на-Амуре при северном ветре 5−10 м/с сохранится прохладная погода. Ночью пройдёт дождь, температура +11… +13. Днём преимущественно без осадков, потеплеет до +18… +20.

В Бикине в тёмное время суток +11…+13, без осадков. Днём +21…+23, кратковременные дожди.

В Вяземском без существенных осадков, ветер северо-восточный 2−7 м/с. Ночью +11…+13, днём +19…+21.

В Чегдомыне без существенных осадков, ночью +9…+11, днём намного теплее +21…+23.

В Советской Гавани в течение суток небольшие дожди, ночью +13…+15, днём +16…+18.

В селе им. Полины Осипенко в ближайшие сутки сохранится дождливая погода. Ночью там всего лишь +8…+10, днём +17…+19.

В Николаевске-на-Амуре всё тот же северо-восточный ветер 4−9 м/с, кратковременные дожди. В тёмное время суток воздух остынет до +9…+11, в светлое +12…+14.

А в Чумикане осадков не ждут. После ночных +9…+11 днём там потеплеет +16…+18 градусов.

Погоду в Аяне также будет определять северо-восточный ветер, дождя не ожидается. Ночью +11…+13, днём +17…+19 градусов.

В Охотске этой ночью +13…+15, днём воздух прогреется до +20. Обойдётся без осадков.

На Амуре у Хабаровска продолжится интенсивный спад воды. Сейчас уровень реки составляет +344 см. В ближайшие двое суток он снизится ещё на 30−40 см. Температура воды +20,8 градуса.