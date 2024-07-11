Река в Симферополе приобрела странный цвет и запах — СК проведет проверку

«В социальных медиа сообщается о нарушении природоохранного законодательства в городе Симферополе Республики Крым. Неустановленное предприятие осуществляет сброс неочищенных отходов в реку Славянку, что приводит к загрязнению водоема, образованию неприятного запаха и гибели флоры и фауны», — информирует Telegram-канал СК России.
Местные жители обращались с жалобами в различные инстанции, но никаких мер по устранению нарушений не было предпринято, подчеркнули в ведомстве.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщила на своей странице в соцсети министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская, она провела работу на месте с министром ЖКХ Крыма Максимом Новиком и главой администрации Симферополя Михаилом Афанасьевым.
«Отобранные пробы показали превышение содержания химических веществ, характерное для хозяйственно-бытового стока. Источник сброса — труба ливневой канализации микрорайона, в которую осуществлена незаконная врезка», — проинформировала она.
Работники «Воды Крыма» в ближайшее время должны откачать воду, затампонировать трубу, чтобы выявить входящие источники. Кроме того, будет организован отбор проб для бактериологического анализа.
Прокуратурой Республики Крым в ходе организованных надзорных мероприятий с привлечением специалистов будет дана оценка исполнению требований природоохранного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, направленные на привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности, а также на возмещение причиненного природному объекту вреда, сказано в официальном Telegram-канале ведомства.
Впервые о проблемах в русле реки Славянка сайт РИА Новости Крым сообщал в июле 2020 года. Тогда пользователи в соцсетях обратили внимание, что воды реки стали белого цвета и имеют странный запах. В министерстве экологии и природных ресурсов заверили, что по данному вопросу проведут административное расследование.