Река в Симферополе приобрела странный цвет и запах — СК проведет проверку

Впервые о проблемах в русле реки Славянка сайт РИА Новости Крым сообщал в июле 2020 года. Тогда пользователи в соцсетях обратили внимание, что воды реки стали белого цвета и имеют странный запах. В министерстве экологии и природных ресурсов заверили, что по данному вопросу проведут административное расследование.