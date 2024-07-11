Здоровый сон и свежий воздух: Нижегородские медики рассказали, как укрепить иммунитет

Сезонные ОРВИ, грипп и многочисленные инфекции — со всем этим нам помогает справляться иммунная система. Как укрепить иммунитет и как заметить первые признаки его ослабления, «КП-Нижний Новгород» рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.
— Наталья Николаевна, начнем с самого начала — что такое иммунитет?
— Иммунитет — это способность иммунной системы защищать организм от чужеродных объектов: бактерий, вирусов, грибков, ядов. Она же контролирует развитие раковых клеток, своевременно их выявляя и уничтожая. Иммунная система включает в себя лимфатические узлы, миндалины, вилочковую железу, костный мозг, селезенку. Но 80% всех иммунных клеток находятся в кишечнике.
— От чего зависит иммунитет?
— Тут надо различать два вида иммунитета. Первый — врожденный, он формируется еще в материнской утробе и мало зависит от самого человека. Второй — приобретенный. Тут уже все зависит от образа жизни самого человека и его заботы о собственном здоровье.
— Как понять, что иммунитет снизился?
— Принято считать, что заболеваемость ОРВИ или гриппом свидетельствует о снижении иммунитета. С одной стороны, это так. С другой — сам факт заражения зависит не только от силы иммунитета, но и от степени заразности самого вируса и от количества микробов, попавших в организм. Также важно обратить внимание на то, как организм справляется с болезнью — есть ли осложнение, в легкой или тяжелой форме протекает инфекция. Зачастую люди с ослабленным иммунитетом болеют чаще и тяжелее.
— Что нужно сделать, чтобы поднять иммунитет?
— Прежде всего, нельзя забывать о прививках, в том числе от ОРВИ и гриппа. Во-вторых, важно обращать внимание на свое питание. Оно должно содержать необходимое количество питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Особый акцент нужно сделать на белок, являющийся основным строительным материалом для клеток. Кроме того, важен полноценный ночной сон, так как именно во сне образуются новые иммунные клетки. В-третьих, важно избегать стрессов, которые снижают сопротивляемость организма. И, наконец, старайтесь поддерживать себя в хорошей физической форме и чаще бывайте на свежем воздухе. Хорошее кровообращение позволяет клеткам иммунной системы достичь всех уголков нашего организма и выполнять свою защитную функцию.