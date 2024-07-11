Здоровый сон и свежий воздух: Нижегородские медики рассказали, как укрепить иммунитет

— Принято считать, что заболеваемость ОРВИ или гриппом свидетельствует о снижении иммунитета. С одной стороны, это так. С другой — сам факт заражения зависит не только от силы иммунитета, но и от степени заразности самого вируса и от количества микробов, попавших в организм. Также важно обратить внимание на то, как организм справляется с болезнью — есть ли осложнение, в легкой или тяжелой форме протекает инфекция. Зачастую люди с ослабленным иммунитетом болеют чаще и тяжелее.