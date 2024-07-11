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Опубликовано видео нового обхода Адлера со всеми развязками и тоннелями

ГК «Автодор» представила 3D-модель будущего обхода Адлера, протяженностью около 10 км. Планируется, что новая дорога будет запущена в эксплуатацию в IV квартале 2026 года. В настоящее время проект находится на рассмотрении государственной экспертизы, и разрешение на строительство ожидается к августу этого года.

На представленных «Автодором» кадрах видны ключевые развязки и тоннели, а также обозначены съезды по надписям на дорожных знаках.

Ранее «Новая Кубань» сообщала о начале работ по строительству обхода Адлера, который станет частью новой трассы «Джубга — Сочи». В настоящее время проводятся все необходимые работы, которые можно осуществлять без специального разрешения. В частности, в селе Высоком организована строительная площадка площадью около полутора гектаров, где разместятся строительный городок и склад материалов. Отсюда же стартует тоннелепроходческий механизированный комплекс.



Ожидается, что новая трасса «Джубга — Сочи» сократит время в пути для автомобилистов до 1,5−2 часов, что существенно снизит аварийность и смертность на дорогах.

строительство