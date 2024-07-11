Опубликовано видео нового обхода Адлера со всеми развязками и тоннелями

На представленных «Автодором» кадрах видны ключевые развязки и тоннели, а также обозначены съезды по надписям на дорожных знаках.



Ранее «Новая Кубань» сообщала о начале работ по строительству обхода Адлера, который станет частью новой трассы «Джубга — Сочи». В настоящее время проводятся все необходимые работы, которые можно осуществлять без специального разрешения. В частности, в селе Высоком организована строительная площадка площадью около полутора гектаров, где разместятся строительный городок и склад материалов. Отсюда же стартует тоннелепроходческий механизированный комплекс.