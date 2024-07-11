30 новых остановочных павильонов установят в Волгограде до конца года

В Волгограде подрядчики приступили к монтажу новых остановочных павильонов на Спартановке. На улице Академика Богомольца в Трактрозаводском районе таких появится четыре. Ждать общественный транспорт пассажирам станет комфортней на обновленном по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» участке.
— Работы по установке, а также модернизации остановочных павильонов проводятся в областном центре в плановом порядке — за два последних года в разных районах города появилось более 60 современных конструкций, — отмечают в городской администрации.
Пока на местах, где появятся павильоны, подготовили площадки и смонтировали металлические каркасы. Площадь каждого укрытия от дождя, ветра и солнца будет около 7 квадратных метров. Остеклят остановки прозрачным противоударным материалом.
До конца 2024 года новые павильоны в Волгограде также поставят на остановках «Тополевая» на улице Рославльской, «7-я площадка» на улице Лазоревой, «Каустик» на улице 40 лет ВЛКСМ, а также на улице 2-й Штурманской. В центре города комфорт для пассажиров обеспечат на восьми остановках на улице Рокоссовского.
В Ворошиловском обустроят «Протезный завод» на улице Циолковского, а также на улице КИМ. В Советском районе две остановки поставят на улице Джамбула Джабаева. В Тракторозаводском районе обзаведутся павильонами остановка «Профессиональное училище» на улице Костюченко в поселке Водстрой и конечная троллейбусов на Нижнем поселке ВГТЗ. Также обустроят места ожидания транспорта на улицах Шекснинской, где будет две новые остановки, и на шоссе Авиаторов в Дзержинском.