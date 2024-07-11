30 новых остановочных павильонов установят в Волгограде до конца года

В Ворошиловском обустроят «Протезный завод» на улице Циолковского, а также на улице КИМ. В Советском районе две остановки поставят на улице Джамбула Джабаева. В Тракторозаводском районе обзаведутся павильонами остановка «Профессиональное училище» на улице Костюченко в поселке Водстрой и конечная троллейбусов на Нижнем поселке ВГТЗ. Также обустроят места ожидания транспорта на улицах Шекснинской, где будет две новые остановки, и на шоссе Авиаторов в Дзержинском.