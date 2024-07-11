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Двое рыбаков получили срок за осетра амурского в Хабаровском крае

Они использовали самодельное плавсредство и сеть.

Источник: Комсомольская правда

Двоих мужчин осудили в Ульчском районе за незаконный вылов осетра амурского. Суд признал их виновными по статье УК РФ «Незаконный вылов особо ценных водных биологических ресурсов». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«В сентябре прошлого года двое мужчин незаконно выловили два экземпляра осетра амурского в Амуре в районе села Тахта Ульчского района, используя самоходное плавающее средство с подвесным мотором и рыболовную сеть», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Сотрудники правоохранительных органов выпустили рыбу в естественную среду обитания. Суд назначил каждому виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу.