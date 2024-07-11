Более 600 млн направили на строительство модульных отелей в Иркутской области

Более 600 миллионов рублей направили на возведение сборных отелей в Иркутской области. Гостиницы для проживания туристов планируют сделать на 377 номеров. Готовые модули уже появились в двух районах Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.