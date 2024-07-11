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Более 600 млн направили на строительство модульных отелей в Иркутской области

Планируется создать мобильные гостиницы на 377 номеров.

Источник: Комсомольская правда

Более 600 миллионов рублей направили на возведение сборных отелей в Иркутской области. Гостиницы для проживания туристов планируют сделать на 377 номеров. Готовые модули уже появились в двух районах Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

— В Ольхонском и Слюдянском районах уже есть модули, готовые к эксплуатации, по ряду проектов подготовлены площадки, началось возведение объектов, — пояснил первый зам председателя правительства Руслан Ситников.

В областном правительстве также отметили, что темпы работ отмечаются хорошие. Учитывая активное строительство и положительную динамику работы необходимо завершить до конца 2024 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что детский сад № 10 в Иркутске планируют сдать к началу учебного года. В дошкольном образовательном учреждении ведется капитальный ремонт. До этого момента здание не ремонтировали с момента постройки.