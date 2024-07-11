«Экзотичные альпаки и северные маралы»: в Татарстане открылся парк «Пача Мама»

«Я была в подобных парках с семьей. Здесь тоже все мило, аккуратно, чисто. Но, я думаю, что нужно добавить лошадок. Касаемо других видов животных, более экзотичных, стоит добавить и капибар. Сейчас это большой и популярный тренд, если бы они здесь были, детям зашло бы на все 100%», — поделилась своими эмоциями посетительница парка Ольга.