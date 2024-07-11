«Нетипичный сезон»: какие ягоды и за сколько можно купить в Калининграде

Сезон сбора голубики сейчас в самом разгаре. Фермерское хозяйство «Ливенское» предлагает килограмм за 800 рублей. При заказе от 5000 рублей действует бесплатная доставка. Забрать ягоды можно также из пункта выдачи заказов в сырной лавке Branden на улице Портовой, 20А в Калининграде или в посёлке Ливенское Краснознаменского округа по предварительному звонку. На плантации собрали уже более 10 тонн голубики. Фермерское хозяйство также поставляет ягоды в торговые сети.