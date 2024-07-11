«Нетипичный сезон»: какие ягоды и за сколько можно купить в Калининграде

На рынках и в магазинах можно купить голубику, малину, крыжовник и другие. Во многих хозяйствах есть более выгодный самосбор. Корреспондент Калининград.Ru узнал, где и за сколько продают местные ягоды.
Голубика.
Сезон сбора голубики сейчас в самом разгаре. Фермерское хозяйство «Ливенское» предлагает килограмм за 800 рублей. При заказе от 5000 рублей действует бесплатная доставка. Забрать ягоды можно также из пункта выдачи заказов в сырной лавке Branden на улице Портовой, 20А в Калининграде или в посёлке Ливенское Краснознаменского округа по предварительному звонку. На плантации собрали уже более 10 тонн голубики. Фермерское хозяйство также поставляет ягоды в торговые сети.
Купить голубику можно и в КФХ «Калина». Здесь килограмм стоит 800 рублей, при самосборе — 600.
На Центральном рынке ягоды продают по 750−1000 рублей за килограмм. Примерно столько же стоит местная голубика в супермаркете.
Малина.
Ранние сорта малины на плантациях уже заканчиваются. «Была непогода. Короткий сезон слишком вышел. Ягоды в этом году мало», — объяснили корреспонденту Калининград.Ru в хуторе «Долина Шарлотты» из посёлка Домново. На очереди — поздние сорта.
Собрать малину самостоятельно ещё можно в «Калининградском плодопитомнике». Цена составит 250 рублей за килограмм.
На Центральном рынке малину продают за 900−1200 рублей. В супермаркетах контейнер весом 250 граммов стоит около 270 рублей.
Вишня и черешня.
С проблемой в этом году столкнулись и хозяйства, которые выращивают вишню и черешню. Главная напасть — птицы. «Вишню и черешню у нас скворцы съели полностью», — поделился директор КФХ «Калина» Сергей Чечулин. Цена первой на Центральном рынке — около 200 рублей за килограмм.
Черешню продаёт КФХ «Иванова». Стоимость — 650 рублей, но продажа осуществляется только от четырёх килограммов. Ягоду доставляют в Калининград по понедельникам.
На рынке продают в основном привозную черешню, а в супермаркетах встречается местная за 500−600 рублей.
Клубника, крыжовник и рябина.
Сезон местной клубники подошёл к концу, но она всё ещё стоит на прилавках Центрального рынка. Стоимость килограмма — 750−800 рублей.
Самосбор крыжовника есть в «Калининградском плодопитомнике». Цена за килограмм — 150 рублей. На Центральном рынке ягода существенно дороже. Килограмм крыжовника здесь стоит 400 рублей.
Черноплодную рябину уже продают в КФХ «Иванова». Условия те же, что и в случае с черешней: килограмм — 650 рублей, продажа от четырёх, забирать её нужно на улице Красной, ориентир — магазин «Виктория».
Чёрная смородина.
Чёрную смородину можно купить или собрать самостоятельно в КФХ «Калина». В первом случае стоимость за килограмм составит 250 рублей, во втором — 150. Аналогичная цена за самосбор и в «Калининградском плодопитомнике».
Стоимость чёрной, красной и белой смородины на Центральном рынке — 400 рублей за килограмм.
Цены актуальны для даты публикации. Стоимость может меняться.