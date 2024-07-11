Обрушился мост через реку Тудур в Хабаровском крае

11 июля в Комсомольском муниципальном районе на дороге село Селихино — поселок Снежный — поселок Уктур произошло разрушение моста через реку Тудур. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Причиной обрушения моста стало движение большегрузного транспорта, вес которого превышал допустимые нормы.
«С 14 часов 21 июня на дороге были введены ограничения для большегрузов массой более 13 тонн. Водитель проигнорировал знаки, что привело к разрушению моста», — рассказали в хабаровском управлении автомобильных дорог.
Движение по дороге ограничено для всех транспортных средств, включая автобусы. На месте работают представители КГКУ «Хабаровскуправтодор» и подрядной организации для определения дальнейших действий. Службы ЕДДС и ГИБДД уведомлены.