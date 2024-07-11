Новый маршрут «Центр — Военвед» собираются открыть в Ростове-на-Дону

Новое направление уже до конца 2024 года должны разработать в рамках двух проектов. В частности, предполагается строительство соединительного участка от улицы Доватора до Зоологической (дублер Змиевского проезда) и такого же участка от Таганрогской до Доватора с мостом через железную дорогу.