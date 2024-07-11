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Новый маршрут «Центр — Военвед» собираются открыть в Ростове-на-Дону

На Военведе в Ростове планируют возвести мост через железную дорогу с выходом на Доватора.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону планируют открыть альтернативный маршрут из центра города в микрорайон Военвед. Об этом сообщили на заседании постоянной комиссии гордумы по транспортному обслуживанию.

Новое направление уже до конца 2024 года должны разработать в рамках двух проектов. В частности, предполагается строительство соединительного участка от улицы Доватора до Зоологической (дублер Змиевского проезда) и такого же участка от Таганрогской до Доватора с мостом через железную дорогу.

Добавим, по словам директора департамента автодорог Дениса Водопьянова, в Ростове-на-Дону сейчас также планируется создание новой дороги на улице Орбитальной. Это направление позволит улучшить транспортную связь Суворовского с Ворошиловским районом.