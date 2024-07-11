Флаг России и вечный огонь озарят телебашню Самары 12 июля

В пятницу, 12 июля 2024 года, телебашня в Самаре поддержит Белгород и озарится подсветкой в честь 81-летия битвы под Прохоровкой, ставшей крупнейшим танковым сражением Второй мировой войны. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.
— Филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона, расположенной на улице Советской Армии, 205, — рассказали в пресс-службе.
Жители в режиме подсветки смогут увидеть флаг России и вечный огонь. Подсветка телебашни будет работать с 21:00 и до 00:00. Она включится в Самаре вместе с подсветкой в Белгороде. Там 12 июля отмечается как День Прохоровского поля. Из-за обстрелов ВСУ праздничные мероприятия не проводятся.
На медиафасаде белгородской башни будут изображены российский флаг, вечный огонь и световая проекция Звонницы. Надпись «81» на красном фоне обозначит годовщину со дня сражения. Всего в акции будут участвовать более 20 телебашен РТРС.