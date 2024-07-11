Флаг России и вечный огонь озарят телебашню Самары 12 июля

Жители в режиме подсветки смогут увидеть флаг России и вечный огонь. Подсветка телебашни будет работать с 21:00 и до 00:00. Она включится в Самаре вместе с подсветкой в Белгороде. Там 12 июля отмечается как День Прохоровского поля. Из-за обстрелов ВСУ праздничные мероприятия не проводятся.