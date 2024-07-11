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Главные новости 11 июля 2024 года

Последние новости за сегодня — 11 июля 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 11 июля 2024 года.

НАТО потребовала от всего мира не оказывать поддержки России

НАТО призвала все страны не поддерживать Россию и осудила тех, кто это делает, утверждая, что альянс не стремится к конфронтации. Запад рассматривает возможность прямого вмешательства в конфликт на Украине.

МИД заявил о военном ответе на размещение ракет США в Германии

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал решение США разместить дальнобойные ракеты в Германии эскалацией и заявил, что Россия ответит на это военными мерами, но без эмоций.

Владельцев российских бумаг попросили вывести их из Казахстана

Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана попросил клиентов до 1 августа 2024 года вывести российские ценные бумаги из его номинального держания из-за санкций против Национального расчетного депозитария.

Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву в Ступинском городском округе. В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024

Сборная Англии победила Нидерланды (2:1) в полуфинале Евро. Хави Симонс открыл счет на 7-й минуте, когда ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Джордана Пикфорда. Матч прошел в Дортмунде.