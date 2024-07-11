В Сети появилось видео огромной очереди из желающих попасть в Абхазию





Ранее «Новая Кубань» сообщала, что пункт пропуска в Адлере планируют реконструировать, чтобы повысить его пропускную способность. Модернизация позволит увеличить поток до 80,5 тысяч человек и более 14 тысяч транспортных средств в сутки. В настоящее время КПП «Адлер» пересекают около 50 тысяч человек в сутки, что почти вдвое превышает его текущие возможности.