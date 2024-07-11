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В Сети появилось видео огромной очереди из желающих попасть в Абхазию

Столпотворение туристов на российско-абхазской границе попало на видео и было размещено в социальных сетях. Кадры показывают огромные очереди на контрольно-пропускном пункте «Адлер», где россияне начинают штурмовать границу с раннего утра.

Источник: РИА "Новости"

«На часах у нас даже еще не семь утра. Доброе утро, российская граница», — комментирует происходящее автор ролика.

Абхазия в этом году стала самым популярным зарубежным направлением у россиян, поскольку отдых там значительно дешевле, чем в соседнем Сочи.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что пункт пропуска в Адлере планируют реконструировать, чтобы повысить его пропускную способность. Модернизация позволит увеличить поток до 80,5 тысяч человек и более 14 тысяч транспортных средств в сутки. В настоящее время КПП «Адлер» пересекают около 50 тысяч человек в сутки, что почти вдвое превышает его текущие возможности.

туризм и отдых