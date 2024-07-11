Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке вновь похолодает: дата

Во Владивостоке похолодает в ближайшее время.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 79% 754 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

Приморье останется под влиянием высотного циклона 11 и 12 июля. Местами пройдут дожди и грозы, передает «Комсомольская правда — Владивосток».

Вечером 11 июля, в четверг, могут выпасть осадки на территории всего края. Такая же ситуация ожидается в дальневосточной столице. При этом в пятницу, 12 июля, дожди прекратятся, а температура воздуха понизится.

Напомним, что на выходных ожидается ясная солнечная погода. Это связано с тем, что фронтальная зона покинет Приморский край, а у поверхности земли атмосферное давление начнет расти.

Дождей не предвидится, максимальная температура воздуха достигнет +20…+29°С.

Ранее «КП» писала, что 29 июня максимальная температура воздуха достигла +32°С.