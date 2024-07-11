Во Владивостоке вновь похолодает: дата

Приморье останется под влиянием высотного циклона 11 и 12 июля. Местами пройдут дожди и грозы, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
Вечером 11 июля, в четверг, могут выпасть осадки на территории всего края. Такая же ситуация ожидается в дальневосточной столице. При этом в пятницу, 12 июля, дожди прекратятся, а температура воздуха понизится.
Напомним, что на выходных ожидается ясная солнечная погода. Это связано с тем, что фронтальная зона покинет Приморский край, а у поверхности земли атмосферное давление начнет расти.
Дождей не предвидится, максимальная температура воздуха достигнет +20…+29°С.
Ранее «КП» писала, что 29 июня максимальная температура воздуха достигла +32°С.