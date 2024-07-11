В ОАЭ отправили партию свердловского шоколада

— Всего с начала года уральские предприниматели экспортировали более 730 тонн шоколада общей стоимостью почти два миллиона долларов. По сравнению с 2023 годом поставки в физическом выражении увеличились на 54%, в стоимостном — более чем на 60%, — отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.