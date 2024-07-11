В ОАЭ отправили партию свердловского шоколада

В Объединенные Арабские Эмираты отправили партию уральского шоколада. Всего экспортировали 140 килограммов сладостей стоимостью 4,5 тысячи долларов. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.
Помимо этого, еще две тонны уральских сладостей были доставлены в Туркменистан. За последние месяцы местные предприятия отправили за границу около 320 тонн конфет, карамели, шоколадной глазури и другого. Стоимость товаров достигла 850 тысяч рублей.
— Всего с начала года уральские предприниматели экспортировали более 730 тонн шоколада общей стоимостью почти два миллиона долларов. По сравнению с 2023 годом поставки в физическом выражении увеличились на 54%, в стоимостном — более чем на 60%, — отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.
Лидером по экспорту является Беларусь, на втором месте Армения. Также уральские сладости пользуются спросом в Казахстане, Азербайджане, Китае, Грузии и Монголии. География поставок насчитывает 14 стран.