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В Евпатории начали демонтировать аварийный причал

Аварийный причал в Евпатории будет убран до конца месяца.

Источник: Комсомольская правда

Подрядчик начал демонтаж морского причала в Евпатории. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко совместно с ГУП РК Крымские морские порты инспектирует работы по разбору конструкций, говориться в телеграм-канале министра.

«Работы ведутся подрядчиком с небольшим отставанием от графика производства работ. Корректировку вносят погодные условия — ветер и периодические волнения моря».

сообщил Лукашенко

Лукашенко пообещал завершить все работы до конца текущего месяца. При этом строительный мусор подрядчик должен вывезти самостоятельно. В том числе это касается и мусора, оставшегося на дне.

ЖКХ