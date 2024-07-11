В Евпатории начали демонтировать аварийный причал

Подрядчик начал демонтаж морского причала в Евпатории. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко совместно с ГУП РК Крымские морские порты инспектирует работы по разбору конструкций, говориться в телеграм-канале министра.
«Работы ведутся подрядчиком с небольшим отставанием от графика производства работ. Корректировку вносят погодные условия — ветер и периодические волнения моря».
Лукашенко пообещал завершить все работы до конца текущего месяца. При этом строительный мусор подрядчик должен вывезти самостоятельно. В том числе это касается и мусора, оставшегося на дне.