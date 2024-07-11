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В Пермском крае за неделю рост цен на ряд марок бензина превысил 40 копеек

В Прикамье за минувшую неделю вновь зафиксирован скачок роста цен на бензин.

Источник: Коммерсантъ

По информации Росстата, стоимость одного литра бензина марки АИ-92 выросла на 31 коп. (с 52,14 ₽ до 52,45 ₽), АИ-95 — на 40 коп. (с 56,66 ₽ до 57,06 ₽). Цена 1 л дизельного топлива теперь составляет 66,43 ₽ (неделей ранее — 66,27 ₽). АИ-98 «подрос» в цене с 71,74 ₽ до 72,19 ₽ за 1 л — на 45 коп., это самый высокий рост стоимости среди всех марок топлива в крае.

В Приволжском федеральном округе по ценам на все виды топлива Пермский край вновь занимает первое место, кроме АИ-98 — стоимость этой марки бензина выше только в Ульяновской области — 72,25 ₽

топливо