Более 1,6 млн рублей выиграл в лотерее бригадир из Нижнего Новгорода

«Когда у меня остался один номер в игровом поле билета, я смотрел с замиранием на экран. Выкатывается шар с номером “53”, и ведущая задорно говорит: “Стоп-игра!”. Я глянул в свой билет, а у меня это число есть, значит я выиграл! Даже подскочил с места», — поделился подробностями Василий Ференц.