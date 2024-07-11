Более 1,6 млн рублей выиграл в лотерее бригадир из Нижнего Новгорода

Более 1,6 млн рублей выиграл в «Жилищной лотерее» бригадир коммунальной службы из Нижнего Новгорода. Василий Ференц планирует вложить приз в покупку собственной квартиры.
Преданный поклонник «Столото» уже восемь лет каждую неделю приобретает билеты и проводит воскресное утро за просмотром программы «У нас выигрывают!». И в этот раз 581-ый тираж принес работающему пенсионеру победу.
«Когда у меня остался один номер в игровом поле билета, я смотрел с замиранием на экран. Выкатывается шар с номером “53”, и ведущая задорно говорит: “Стоп-игра!”. Я глянул в свой билет, а у меня это число есть, значит я выиграл! Даже подскочил с места», — поделился подробностями Василий Ференц.
Теперь у нижегородца появилась возможность осуществить давнюю мечту и приобрести жилье.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что пенсионер из Нижнего Новгорода выиграл 5 млн рублей в лотерее.