Грозит ли снос центральному стадиону «Труд» в Иркутске

Стадион «Труд» — знаковое место для иркутских спортсменов и любителей здорового образа жизни. Он помнит полные трибуны на матчах по футболу и хоккею с мячом. А не так давно появились слухи о том, что стадион могут снести. Действительно ли легендарная арена может исчезнуть со спортивной карты города? Подробности в материале irk.aif.ru.
Сохранять невозможно?
«Ежедневно на “Труде” занимаются 3 тысячи спортсменов и 2 тысячи студентов, — рассказывает директор Центра развития спортивной инфраструктуры Иркутской области Антон Шишкин. — Здесь есть условия для занятий 14 базовыми видами спорта. Такое количество турниров по командным видам спорта не может принять ни один другой спортобъект региона. Ранее несколько губернаторов пытались решить вопрос судьбой стадиона. Кто-то хотел его снести, кто-то — реконструировать. Но до практических шагов не доходило».
В прошлом году в регионе состоялось большое правительственное совещание, где приняли решение, что Иркутску необходим современный спорткомплекс. Увы, «Труду» в таком случае, видимо, придётся уйти на покой.
«Есть несколько вариантов. Например, можно вынести стадион из центра, поскольку, по современным требованиям построить здесь объект такого же размера, как сейчас, нельзя, — добавляет Антон Шишкин. — Сейчас обсуждают площадку на территории бывшего ИВВАИУ, и я считаю, что она достаточно удобная. В планах — строительство стадиона на 8 тысяч мест с подтрибунными помещениями и парковками. Сейчас проект на подготовительной стадии. А на месте “Труда”, в свою очередь, можно построить крытый дворец спорта с залами для хореографии и командных видов, со зрительным залом на 7500 мест, роликодромом и скалодромом».
В региональном минспорта ответили: пока ничего сносить не собираются.
«Спорткомбинат “Труд” работает в обычном режиме, — говорит министр спорта Иркутской области Павел Богатырёв. — Никаких решений о сносе не принималось. Он используется для физкультурных и спортивных мероприятий. На базе спорткомплекса размещается ряд областных спортивных учреждений. Принято решение о передаче земельного участка в областную собственность для подготовки документации на строительство стадиона в районе бывшего ИВВАИУ».
Где «Труд», там и рекорды
Ситуация с «Трудом» обеспокоила и спортивную общественность.
«Сейчас “Труд” оказался единственным в стране стадионом регионального значения, который находится в таком состоянии, — говорит президент федерации ветеранов лёгкой атлетики Иркутской области Дмитрий Беликов. — Во всех региональных центрах, в том числе и в соседних Улан-Удэ, Красноярске, Чите, центральные арены сертифицированы и способны принять крупные спортивные соревнования. В Иркутске же, даже если мы захотим провести крупный турнир федерального уровня на “Труде”, нам просто не дадут этого сделать».
Дмитрий Беликов уверен: при должном ремонте стадион может прослужить ещё многие годы.
«Несколько лет назад приезжала комиссия, которая обследовала стадион и пришла к выводу, что реконструировать его нельзя — только сносить, — говорит он. — Однако вспомните, по каким жёстким стандартам его строили в советское время! На века! Были примеры, когда реставрировали стадионы и в более худшем состоянии — например, “Динамо” в Москве. Арену предлагали снести, но спортивное общество её отстояло».
Иркутян заверили, что до тех пор, пока не появится стадион в районе ИВВАИУ, «Труд» продолжит работу. Однако беспокойство остаётся.
«Конечно, есть вариант, что на месте “Труда” появятся несколько небольших спортобъектов. Но смогут ли они полностью заменить его? — сомневается Беликов. — Сейчас спорткомплекс — кузница кадров для лёгкой атлетики, у нас одна из сильнейших школ по прыжкам с шестом, толканию ядра и стрельбе из лука. При переносе стадиона мы рискуем потерять несколько видов спорта».
Кстати
Сложности с эксплуатацией спорткомплекса «Труд» уже сейчас вызывают проблемы у команд региона. Например, из-за плохого состояния газона футбольная команда «Иркутск» вынуждена была всю первую часть Первенства России среди команд Второй лиги провести на выезде, что сказалось на результативности.
Впоследствии «бабры» начали проводить домашние игры на стадионе «Шахтёр» в Черемхово. Сейчас это единственный в регионе комплекс, получивший лицензию УЕФА — он может принять соревнования самого высокого уровня.