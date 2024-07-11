Грозит ли снос центральному стадиону «Труд» в Иркутске

«Есть несколько вариантов. Например, можно вынести стадион из центра, поскольку, по современным требованиям построить здесь объект такого же размера, как сейчас, нельзя, — добавляет Антон Шишкин. — Сейчас обсуждают площадку на территории бывшего ИВВАИУ, и я считаю, что она достаточно удобная. В планах — строительство стадиона на 8 тысяч мест с подтрибунными помещениями и парковками. Сейчас проект на подготовительной стадии. А на месте “Труда”, в свою очередь, можно построить крытый дворец спорта с залами для хореографии и командных видов, со зрительным залом на 7500 мест, роликодромом и скалодромом».