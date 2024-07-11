Выступления артистов на Дне города в Нижнем Новгороде обойдутся в 49 млн рублей

На выступления артистов на Дне города в Нижнем Новгороде выделено 49,4 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Мероприятия в честь Дня города пройдут в Нижнем Новгороде 17 августа. В этот день в шести районах города состоятся праздничные концерты, на которых выступят звезды российской эстрады.
На организацию мероприятий выделяется 49 382 400 рублей. Заказчиком выступает городская Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий. Договор с единственным подрядчиком был заключен 3 июля.
Кто конкретно из российских артистов выступит в Нижнем Новгороде, пока не сообщается.