Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свежее кино в Хабаровске: культурные чиновники и наш ответ американскому «Один дома»

На неделе прокатчики дадут публике возможность и посмеяться, и натерпеться страху.

Источник: Хабаровский край сегодня

Очередная летняя кинонеделя, которая стартовала в четверг, 11 июля, принесёт зрителям много комедий и настоящий вал триллеров. Есть кое-что и для любителей вдумчивого «фестивального» кино, а также мультфильмов. Обо всём по порядку в обзоре новинок больших экранов от ИА «Хабаровский край сегодня».

«Культурная комедия», 12+, продолжительность — 1 ч. 35 мин.

Комедия, Россия, реж.: Владимир Котт.

Циничный пермский чиновник Виктор Летаев курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит своё дело, но не интересуется ничем другим. Его кредо: «Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь». Но циничное мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берёт уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны. Удастся ли ей облагородить бескультурного чиновника?

«Не одна дома», 6+, продолжительность — 1 ч. 19 мин.

Комедия, Россия, реж.: Василий Свиридов.

Ученица 5 класса Маша Хаметова остаётся дома одна, потому что родители уезжают в срочную командировку. Присмотреть за Машей вызвали няню, которую нашли через модный онлайн-сервис. Однако кто бы мог предположить, что у няни есть коварный план? Теперь у Маши есть одна ночь на то, чтобы с помощью нейросетей и современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду, показав ей, кто в умном доме хозяин.

«Гадкий я 4», 6+, продолжительность — 1 ч. 35 мин.

Мультфильм, США, реж.: Крис Рено, Патрик Делаж.

С 13 июля в ряде кинотеатров Хабаровска стартует показ четвёртой части анимационной франшизы «Гадкий я». Грю, Люси и их девочки — Марго, Эдит и Агнес — приветствуют нового члена семьи, Грю-младшего, который намерен мучить своего отца. Грю сталкивается с новым врагом в лице Максима Ле Маля и его роковой подруги Валентины, в связи с чем семья вынуждена бежать.

«Максин XXX», 18+, продолжительность — 1 ч. 43 мин.

Триллер, США, Великобритания, Новая Зеландия, реж.: Тай Уэст.

Голливуд 1980-х. Амбициозная звезда фильмов для взрослых Максин мечтает пробиться в большое кино и наконец-то получает роль в фильме ужасов. Но когда кто-то начинает убивать людей вокруг неё, Максин понимает, что кровавый след тянется к её прошлому.

«На гребне волны. Возвращение», 18+, продолжительность — 1 ч. 28 мин.

Детектив, Австралия, реж.: Клив Флёри.

Шон берёт своих друзей в путешествие на любимый пляж своего покойного отца-сёрфера. Но друг Шона, торгующий наркотиками, вынуждает его пойти на последнее дело — украсть партию запрещённых наркотиков у местного мафиози.

«Второй акт», 18+, продолжительность — 1 ч. 20 мин.

Комедия, Франция, реж.: Кантен Дюпьё.

Флоранс хочет познакомить Давида, в которого она безумно влюблена, со своим отцом Гийомом. Но Давиду не нравится Флоранс, и он хочет избавиться от нее, бросив в объятия своего друга Вилли. Все четверо встречаются в ресторане в сельской глуши.

«Наводнение», 18+, продолжительность — 1 ч. 33 мин.

Триллер, США, реж.: Брэндон Слэгл.

Вооружённая банда врывается в полицейский участок, чтобы вытащить оттуда своего подельника. Но внезапно налетевший ураган нарушает их план. Разбушевавшаяся стихия приводит к сильному наводнению, и вышедшая из берегов река приносит в город огромных аллигаторов. Теперь и преступникам, и полицейским придётся бороться за жизнь со стихией и рептилиями-убийцами.

«Папуля», 18+, продолжительность — 1 ч. 40 мин.

Драма, США, реж.: Кристи Холл.

Случайный разговор, завязавшийся между девушкой-пассажиром и водителем такси по пути из аэропорта, внезапно оказывается необычайно важным. Теперь многое в жизни видится им в другом свете. Оба понимают, что такие встречи происходят не просто так.

«Ночной замес», 18+, продолжительность — 1 ч. 23 мин.

Триллер, Франция, Канада, реж.: Франсуа Симар, Анук Висселль, Йоанн-Карл Висселль.

Группа подростков проникает ночью в супермаркет и под лозунгом защиты природы начинает устраивать настоящий погром. Двое ночных охранников ловят их, но из-за несчастного случая один из них погибает. Второго же ослепляет ярость из-за смерти друга, и он устраивает настоящую резню. Систематично, изощренно и крайне жестоко он устраняет молодых людей. Единственный шанс на спасение — это дотянуть до утра. Возможно, вместе с рассветом придёт и спасение. Но увидит солнечный свет далеко не каждый.

кино