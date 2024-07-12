Свежее кино в Хабаровске: культурные чиновники и наш ответ американскому «Один дома»

Очередная летняя кинонеделя, которая стартовала в четверг, 11 июля, принесёт зрителям много комедий и настоящий вал триллеров. Есть кое-что и для любителей вдумчивого «фестивального» кино, а также мультфильмов. Обо всём по порядку в обзоре новинок больших экранов от ИА «Хабаровский край сегодня».
«Культурная комедия», 12+, продолжительность — 1 ч. 35 мин.
Комедия, Россия, реж.: Владимир Котт.
Циничный пермский чиновник Виктор Летаев курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит своё дело, но не интересуется ничем другим. Его кредо: «Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь». Но циничное мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берёт уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны. Удастся ли ей облагородить бескультурного чиновника?
«Не одна дома», 6+, продолжительность — 1 ч. 19 мин.
Комедия, Россия, реж.: Василий Свиридов.
Ученица 5 класса Маша Хаметова остаётся дома одна, потому что родители уезжают в срочную командировку. Присмотреть за Машей вызвали няню, которую нашли через модный онлайн-сервис. Однако кто бы мог предположить, что у няни есть коварный план? Теперь у Маши есть одна ночь на то, чтобы с помощью нейросетей и современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду, показав ей, кто в умном доме хозяин.
«Гадкий я 4», 6+, продолжительность — 1 ч. 35 мин.
Мультфильм, США, реж.: Крис Рено, Патрик Делаж.
С 13 июля в ряде кинотеатров Хабаровска стартует показ четвёртой части анимационной франшизы «Гадкий я». Грю, Люси и их девочки — Марго, Эдит и Агнес — приветствуют нового члена семьи, Грю-младшего, который намерен мучить своего отца. Грю сталкивается с новым врагом в лице Максима Ле Маля и его роковой подруги Валентины, в связи с чем семья вынуждена бежать.
«Максин XXX», 18+, продолжительность — 1 ч. 43 мин.
Триллер, США, Великобритания, Новая Зеландия, реж.: Тай Уэст.
Голливуд 1980-х. Амбициозная звезда фильмов для взрослых Максин мечтает пробиться в большое кино и наконец-то получает роль в фильме ужасов. Но когда кто-то начинает убивать людей вокруг неё, Максин понимает, что кровавый след тянется к её прошлому.
«На гребне волны. Возвращение», 18+, продолжительность — 1 ч. 28 мин.
Детектив, Австралия, реж.: Клив Флёри.
Шон берёт своих друзей в путешествие на любимый пляж своего покойного отца-сёрфера. Но друг Шона, торгующий наркотиками, вынуждает его пойти на последнее дело — украсть партию запрещённых наркотиков у местного мафиози.
«Второй акт», 18+, продолжительность — 1 ч. 20 мин.
Комедия, Франция, реж.: Кантен Дюпьё.
Флоранс хочет познакомить Давида, в которого она безумно влюблена, со своим отцом Гийомом. Но Давиду не нравится Флоранс, и он хочет избавиться от нее, бросив в объятия своего друга Вилли. Все четверо встречаются в ресторане в сельской глуши.
«Наводнение», 18+, продолжительность — 1 ч. 33 мин.
Триллер, США, реж.: Брэндон Слэгл.
Вооружённая банда врывается в полицейский участок, чтобы вытащить оттуда своего подельника. Но внезапно налетевший ураган нарушает их план. Разбушевавшаяся стихия приводит к сильному наводнению, и вышедшая из берегов река приносит в город огромных аллигаторов. Теперь и преступникам, и полицейским придётся бороться за жизнь со стихией и рептилиями-убийцами.
«Папуля», 18+, продолжительность — 1 ч. 40 мин.
Драма, США, реж.: Кристи Холл.
Случайный разговор, завязавшийся между девушкой-пассажиром и водителем такси по пути из аэропорта, внезапно оказывается необычайно важным. Теперь многое в жизни видится им в другом свете. Оба понимают, что такие встречи происходят не просто так.
«Ночной замес», 18+, продолжительность — 1 ч. 23 мин.
Триллер, Франция, Канада, реж.: Франсуа Симар, Анук Висселль, Йоанн-Карл Висселль.
Группа подростков проникает ночью в супермаркет и под лозунгом защиты природы начинает устраивать настоящий погром. Двое ночных охранников ловят их, но из-за несчастного случая один из них погибает. Второго же ослепляет ярость из-за смерти друга, и он устраивает настоящую резню. Систематично, изощренно и крайне жестоко он устраняет молодых людей. Единственный шанс на спасение — это дотянуть до утра. Возможно, вместе с рассветом придёт и спасение. Но увидит солнечный свет далеко не каждый.