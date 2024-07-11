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Спортсменам предлагают проплыть в грязной воде Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля, ФедералПресс. Уральское отделение Роспотребнадзора проверил качество воды в реке Исеть и городском пруду, где будет проходить заплыв во время триатлона IronStar. Выяснилось, что вода сильно загрязнена.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Отбор проб был проведен 20 июня 2024 года Центральным Екатеринбургским филиалом ФБУЗ “Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области” на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным «Уральского меридиана», отобранные образцы воды, взятые с акватории городского пруда, не соответствуют гигиеническим нормативам.

«Купание в пруду Екатеринбурга может быть небезопасно для здоровья», — заявили в Роспотребнадзоре.

Сам же триатлон должен пройти уже в ближайшие выходные. В Роспотребнадзоре уже обратились к организаторам спортивного мероприятия с просьбой, не проводить состязания в воде.

На время проведения спортивного мероприятия в городе поменяют схему движения общественного транспорта. Изменения коснутся сразу нескольких маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов.

экология