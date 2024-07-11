Под Новосибирском собираются упразднить деревню Кругленькая

На сессии регионального Законодательного собрания 11 июля было принято решение об упразднении деревни Кругленькая, расположенной в Венгеровском районе Новосибирской области. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.
По данным районных властей, в деревне не было жителей с 2016 года. С 2007 года там отсутствовала социальная инфраструктура.
Решение было принято в связи с фактическим прекращением существования населенного пункта, отсутствием жильцов более трех лет и полным отсутствием инфраструктуры, включая коммунальные и социальные объекты.
Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрию Новосибирска через суд обязали сделать безопасные дороги в Дзержинском районе.