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Под Новосибирском собираются упразднить деревню Кругленькая

Большинство депутатов Законодательного собрания проголосовали за упразднение деревни Кругленькая.

Источник: BFM-Новосибирск

На сессии регионального Законодательного собрания 11 июля было принято решение об упразднении деревни Кругленькая, расположенной в Венгеровском районе Новосибирской области. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

По данным районных властей, в деревне не было жителей с 2016 года. С 2007 года там отсутствовала социальная инфраструктура.

Решение было принято в связи с фактическим прекращением существования населенного пункта, отсутствием жильцов более трех лет и полным отсутствием инфраструктуры, включая коммунальные и социальные объекты.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрию Новосибирска через суд обязали сделать безопасные дороги в Дзержинском районе.