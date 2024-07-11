Экс-проектировщика красноярского метро Митволя этапировали в Подмосковье

Бывший замглавы Росприроднадзора и экс-проектировщик метро Красноярска Олег Митволь этапирован в колонию Подмосковья. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источник.
Отбывать наказание Олег Митволь будет в ИК-6 в Коломне. Также отмечается, что следственный изолятор Красноярска он покинул ещё 19 июня.
Напомним, в июне 2022 года Олега Митволя задержали сотрудники ФСБ в московском аэропорту по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске.
Свою вину он признал и стал сотрудничать со следствием. В сентябре 2023 года Митволя приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. С вердиктом суда экс-проектировщик не согласился и подал ходатайство о замене наказания на принудительные работы.
В мае 2024 года суд отказал Митволю в смягчении наказания.