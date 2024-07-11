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В Казани хотят расширить список мест для регистрации брака

Речь идет о культурных и развлекательных объектах города.

Источник: Комсомольская правда

В Казани хотят расширить список мест для торжественной регистрации брака. Речь идет о культурных и развлекательных объектах города. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

В настоящее время церемонию можно провести в Казанской ратуше, на территории префектуры «Старый город», в центре культуры и спорта «Московский», Горкинско-Ометьевском лесу и центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

Согласно документу, введут новое правило для участников церемонии заключения брака в торжественной обстановке. Они должны будут бережно относиться к имуществу в залах регистрации. В случае порчи их ждет штраф. Также введут ограничения по времени проведения в здании, запретят проносить крупногабаритные объекты, распивать спиртные напитки, менять сценарий, заходить в зал в верхней одежде, разбрасывать крупы и лепестки.

Кроме того, сотрудникам нельзя будет оказывать дополнительные услуги. При нарушениях они могут вызвать полицейских.

Напомним, жители Казани чаще всего женятся в возрасте от 25 до 34 лет. На втором месте оказались молодожены с возрастом от 18 до 24 лет.