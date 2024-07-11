В Казани хотят расширить список мест для регистрации брака

Согласно документу, введут новое правило для участников церемонии заключения брака в торжественной обстановке. Они должны будут бережно относиться к имуществу в залах регистрации. В случае порчи их ждет штраф. Также введут ограничения по времени проведения в здании, запретят проносить крупногабаритные объекты, распивать спиртные напитки, менять сценарий, заходить в зал в верхней одежде, разбрасывать крупы и лепестки.