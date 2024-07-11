На птицефабрике в Новосибирской области задержали мигрантов-нелегалов

В ходе проверки предприятия в цехе, где велась работа с мясом птицы, были обнаружены иностранные граждане. Силовики проверили 17 иностранных лиц. На 9 из них были составлены административные протоколы за нарушения, предусмотренные ч. 1.1 ст. 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Нарушение иностранными гражданами режима пребывания на территории Российской Федерации». По отношению к 14 лицам, включая тех, кто находится в России нелегально, были составлены административные протоколы за нарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ, связанные с «Осуществлением иностранным гражданином трудовой деятельности без наличия патента».