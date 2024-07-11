На рок-фестивале YЛЕТАЙ в Удмуртии будет отдельная сцена HiFi-стриминга Звук

HiFi-стриминг Звук стал партнером рок-фестиваля YЛЕТАЙ в Удмуртии. Самый масштабный опен-эйр в России пройдет с 11 по 14 июля. Выступления будут проходить на трех сценах — Звук курирует одну из них.
Фестиваль пройдет на специально отведенном под него поле. На территории расположены палаточный городок, фудкорты, душевые, лаунж-зоны и маркет.
Собственный шатер будет и у Звука, сообщили в пресс-службе стриминга. Здесь можно будет подзарядить электронные устройства, выпить безалкогольные напитки, отдохнуть на мягких пуфах и сделать атмосферные снимки в специально отведенной фотозоне.
Также здесь пройдут пресс-конференции с музыкантами. На 11 июля запланирована встреча с Марой, на 12-е — с группами «Эпидемия» и «Аффинаж», а также участником «Арии» Виталием Дубининым. 13 июля «Арию» можно будет застать в полном составе, также как участников коллективов «Анимация» и Jane Air. Посетители фестиваля смогут при желании получить автографы любимых музыкантов.
В лайнапе заявлены культовые отечественные рок-группы — «Княzz», «Пикник», Lumen, «Кино», «Сурганова и Оркестр», «Пилот», «Ундервуд», «Калинов мост» и многие другие.
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