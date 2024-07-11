На рок-фестивале YЛЕТАЙ в Удмуртии будет отдельная сцена HiFi-стриминга Звук

Также здесь пройдут пресс-конференции с музыкантами. На 11 июля запланирована встреча с Марой, на 12-е — с группами «Эпидемия» и «Аффинаж», а также участником «Арии» Виталием Дубининым. 13 июля «Арию» можно будет застать в полном составе, также как участников коллективов «Анимация» и Jane Air. Посетители фестиваля смогут при желании получить автографы любимых музыкантов.