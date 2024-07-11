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На шести пляжах Самарской области опасно купаться из-за плохих показателей воды

В Самарской области вода на шести пляжах не соответствуют микробиологическим показателям.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области провели очередную проверку воды в водоемах на пляжах. Были обнаружены несоответствующие пробы по микробиологическим показателям. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.

— Плохая вода оказалась на пляжах «Сакулино-1», «Сакулино-2» и у озера Орлово Новокуйбышевска, «Васильевка» и «Екатериновка» в Безенчукском районе, — рассказали в пресс-службе.

Также не очень хорошие показатели воды выявлены на пляже озера банное в сельском поселении Сергиевск. Всем ответственным рекомендовали предупредить людей, что купаться там запрещено. При этом качество песка в местах отдыха соответствует гигиеническим требованиям.

На всех организованных пляжах регулярно ведется лабораторный контроль за состоянием воды и песка. По данным на 10 июля, всего исследовано 40 проб воды на санитарно-химические показатели, 155 — на микробиологические, 29 — на вирусологические показатели и 40 — на паразитологические.

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