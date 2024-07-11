На шести пляжах Самарской области опасно купаться из-за плохих показателей воды

На всех организованных пляжах регулярно ведется лабораторный контроль за состоянием воды и песка. По данным на 10 июля, всего исследовано 40 проб воды на санитарно-химические показатели, 155 — на микробиологические, 29 — на вирусологические показатели и 40 — на паразитологические.