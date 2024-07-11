Самый высокий памятник Ленину осенью восстановят в Петербурге

Структура выдала ордер для обеспечения работ по сохранению памятника культуры федерального значения. Во второй половине июля рабочие возведут леса вокруг постамента, будет разбит бытовой городок. Там же появится временное ограждение. Восстановительные работы проведут с 7 по 15 октября.
В ГАТИ напомнили, что памятник установлен в 1970 году по проекту скульптора М. К. Аникушина и архитектора В. А. Каменского. Отмечают, что это самая высокая скульптура Ленина в городе, ее высота составляет восемь метров, а с постаментом — 16 метров.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в центре Петербурга отреставрируют исторический особняк Зигеля на улице Марата.