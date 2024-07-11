Самый высокий памятник Ленину осенью восстановят в Петербурге

В ГАТИ напомнили, что памятник установлен в 1970 году по проекту скульптора М. К. Аникушина и архитектора В. А. Каменского. Отмечают, что это самая высокая скульптура Ленина в городе, ее высота составляет восемь метров, а с постаментом — 16 метров.