Белгидромет: на большинстве рек Беларуси сохранится спад уровней воды

«На Немане на участке Белица — Мосты, Западной Двине на участке Полоцк — Верхнедвинск и ее притоке реке Дисна наблюдается рост уровней воды с интенсивностью 1−12 см за сутки. На остальных реках страны происходит спад уровней воды с суточной интенсивностью 1−9 см. Уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму на притоке Немана реке Россь у деревни Студенец и притоке Березины реке Бобр у деревни Куты. На Немане у Гродно и Березине у Бобруйска уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство», — рассказали в Белгидромете.



Температура воды в реках составляет от плюс 16 до плюс 25 градусов, а в водоемах — от 21 до 24 градусов выше нуля.



В ближайшие пять дней, по информации гидрологов, на большинстве рек Беларуси спад уровней воды сохранится, на Днепре у Могилева уровень воды опустится ниже отметки, при которой отмечаются затруднения в работе речного транспорта. Температура воды повысится.