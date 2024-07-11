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Во Владивостоке пройдет массовая дератизация

Мероприятие запланировано на 25 июля.

Источник: PrimaMedia.ru

Дератизационные мероприятия во Владивостоке запланированы на 25 июля. В этот день управляющим компаниям рекомендовано обработать от грызунов дворы и подъезды, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

В парках и скверах, а также на проблемных городских участках обработку проведет подрядная организация. По итогам дератизации будет проведен контроль эффективности. Управляющим компаниям рекомендовано обработать от грызунов дворы и подъезды, предпринимателям и организациям — прилегающие территории. Владельцам питомцев рекомендовано внимательнее смотреть за животными в день дератизационной обработки.

Дератизация проводится в городе не реже двух раз в год. В жилых домах ее проводят по графику. Чтобы подобрать нужную отраву, специалисты осматривают помещение или общественное пространство, выявляют вид крыс и их примерное количество.

Напомним, в конце мая в крае прошла обработка зеленых насаждений от вредителей. Также во Владивостоке в конце апреля прошла акарицидная обработка территорий. От клещей избавили территории в скверах, парках, на кладбищах, а также во дворах школ и детских садов.

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