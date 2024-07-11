Во Владивостоке пройдет массовая дератизация

В парках и скверах, а также на проблемных городских участках обработку проведет подрядная организация. По итогам дератизации будет проведен контроль эффективности. Управляющим компаниям рекомендовано обработать от грызунов дворы и подъезды, предпринимателям и организациям — прилегающие территории. Владельцам питомцев рекомендовано внимательнее смотреть за животными в день дератизационной обработки.