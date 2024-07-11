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Спасатели в Пермском крае вывели из леса заблудившуюся женщину

Происшествие случилось 10 июля.

Источник: РИА "Новости"

Спасатели в Пермском крае помогли выйти из леса заблудившейся женщине, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).

Сообщение о заблудившейся женщине поступило в службу от оперативного дежурного ЕДДС 10 июля. В районе 19:10 спасателям сообщили о том, что женщина 1947 года рождения блуждает в лесном массиве в Кунгуре. К месту поиска в районе лыжной базы «Снежинка» выдвинулись спасатели ГОР-2.

На месте сотрудники службы использовали для поиска аварийно-спасательный автомобиль с светосигнальной громкоговорящей установкой (СГУ), а также обошли лесной массив пешком. 77-летняя женщина была найдена через час поисков.

Как уточняет поисково-спасательная служба КМО, после обнаружения пропавшую женщину передали родственникам.