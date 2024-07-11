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Геннадия Торгунакова оставили под стражей в Красноярске

В Красноярске суд оставил решение о заключении учредителя ООО «Стройинвест» Геннадия Торгунакова в силе.

Источник: AP 2023

Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Ранее стало известно, что бизнесмена и экс-депутата задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном присвоении при строительстве многоэтажек на улице Грунтовая. В результате его действий 308 дольщиков не получили оплаченные ими квартиры, сумма ущерба составила 608 млн руб.

Торгунаков, по версии прокуратуры, затягивал рассмотрение дела и не являлся в суд. Он объяснял это тем, что плохо себя чувствует и предоставлял медицинские документы о хронической болезни. Но они не подтверждали невозможность его участия в заседаниях.

По инициативе прокуратуры Советский районный суд Красноярска заключил Торгунакова под стражу.

После вынесения решения сторона защиты его обжаловала. По итогам апелляционного рассмотрения краевой суд отклонил доводы адвокатов о необоснованности ареста. Торгунакова оставили в СИЗО-1 до завершения рассмотрения уголовного дела.