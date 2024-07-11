Геннадия Торгунакова оставили под стражей в Красноярске

Торгунаков, по версии прокуратуры, затягивал рассмотрение дела и не являлся в суд. Он объяснял это тем, что плохо себя чувствует и предоставлял медицинские документы о хронической болезни. Но они не подтверждали невозможность его участия в заседаниях.