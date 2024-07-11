Геннадия Торгунакова оставили под стражей в Красноярске

Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Ранее стало известно, что бизнесмена и экс-депутата задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном присвоении при строительстве многоэтажек на улице Грунтовая. В результате его действий 308 дольщиков не получили оплаченные ими квартиры, сумма ущерба составила 608 млн руб.
Торгунаков, по версии прокуратуры, затягивал рассмотрение дела и не являлся в суд. Он объяснял это тем, что плохо себя чувствует и предоставлял медицинские документы о хронической болезни. Но они не подтверждали невозможность его участия в заседаниях.
По инициативе прокуратуры Советский районный суд Красноярска заключил Торгунакова под стражу.
После вынесения решения сторона защиты его обжаловала. По итогам апелляционного рассмотрения краевой суд отклонил доводы адвокатов о необоснованности ареста. Торгунакова оставили в СИЗО-1 до завершения рассмотрения уголовного дела.