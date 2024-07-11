17 детей погибли на водоемах Иркутской области с начала 2024 года

На водоемах Иркутской области погибли с начала года погибли 17 детей. В прошлом году за аналогичный промежуток было трое. Среди мер принимаемых для предотвращения гибели детей — распространение социальных роликов. В них сибирякам напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности на водных объектах. Об этом в ходе прямого эфира рассказали начальник центра ГИМС и зам прокурора Иркутской области.
— Факты гибели детей на водных объектах были в городах Ангарске, Братске, Зиме, Усть-Куте, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, Черемхово и Шелехове. А также в Иркутском, Куйтунском, Мамско-Чуйском, Нукутском районе, — пояснила зам прокурора региона Любовь Исаканова.
Любовь Исаканова напомнила, что одним из последних трагичных случаев на воде была гибель подростков в Нукутском районе. Дети находили у водоема без взрослых и оказать им своевременную помощь никто не мог.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области огнем охвачены почти 200 гектаров в Витимском заповеднике. На территории заказника появились два новых пожара.