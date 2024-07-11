17 детей погибли на водоемах Иркутской области с начала 2024 года

На водоемах Иркутской области погибли с начала года погибли 17 детей. В прошлом году за аналогичный промежуток было трое. Среди мер принимаемых для предотвращения гибели детей — распространение социальных роликов. В них сибирякам напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности на водных объектах. Об этом в ходе прямого эфира рассказали начальник центра ГИМС и зам прокурора Иркутской области.