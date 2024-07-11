В небе над Красноярском заметили необычные облака

Житель Красноярска смог запечатлеть ярко-голубые облака в ночном небе. Удивительное явление, судя по получившимся кадрам, можно было увидеть из любой части города.
Руководитель обсерватории СибГУ Решетнёва Сергей Веселков рассказал изданию Gornovosti, что такие облака называют серебристыми. Они образуются на высоте около 85 метров, в мезосфере. На метеорную пыль налипает влага, которая замерзает и превращается в светоотражающие льдинки.
Заметить их можно только летом, в северном полушарии, так как именно в это время года положение солнце наиболее удачное для их появления: даже ночью солнце не уходит под горизонт полностью, облака в этот момент освещаются его скользящими лучами.
Жители Красноярска смогут наблюдать серебристые облака в ночном небе над городом вплоть до середины августа.
Необычные природные явления для Красноярского края — не такая уж и редкость. Прошедшая зима была богата на различные атмосферные, оптические и метеорологические явления. Например, несколько раз можно было наблюдать солнечное гало, световые столбы и северное сияние в нетипичных местах.