В Екатеринбурге снизят цены на проезд в общественном транспорте

В Екатеринбурге планируют снижение расходов на постоянные проездные для общественного транспорта. Тарифы же останутся неизменными. Об этом в ходе выставки «Иннопром» заявил вице-мэр города Рустам Галямов.
— В ближайшее время будет объявлен новый тариф на проездной, цена которого будет скорректирована в сторону понижения, — пояснил Рустам Галямов.
По словам вице-мэра, цена за проездной останется привлекательной для пассажира. Цель властей города — увеличить количество пользователей проездной картой. На данный момент в планах нет повышения разового тарифа.
Напомним, что ранее штрафы за безбилетный проезд в Екатеринбурге повысили в 25 раз. Теперь горожане, которые не оплатили билет, будут оштрафованы на 2,5 тысячи рублей.