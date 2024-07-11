Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге снизят цены на проезд в общественном транспорте

Проездные в Екатеринбурге станут дешевле.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге планируют снижение расходов на постоянные проездные для общественного транспорта. Тарифы же останутся неизменными. Об этом в ходе выставки «Иннопром» заявил вице-мэр города Рустам Галямов.

— В ближайшее время будет объявлен новый тариф на проездной, цена которого будет скорректирована в сторону понижения, — пояснил Рустам Галямов.

По словам вице-мэра, цена за проездной останется привлекательной для пассажира. Цель властей города — увеличить количество пользователей проездной картой. На данный момент в планах нет повышения разового тарифа.

Напомним, что ранее штрафы за безбилетный проезд в Екатеринбурге повысили в 25 раз. Теперь горожане, которые не оплатили билет, будут оштрафованы на 2,5 тысячи рублей.