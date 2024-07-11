В Соликамск приглашают всех «лентяев» Пермского края на свой фестиваль

Соликамск 15 июля станет столицей всех «лентяев» Пермского края. В соляной столице Прикамья пройдет фестиваль «ЛЕНЬДЕНЬ».
День проведения может стать очень сложным для его участников — это самое начало рабочей недели, чтобы войти в трудовой ритм «лентяям» надо очень долго раскачиваться. Сделать это быстрее помогут фестивальные события понедельника — лениться можно будет с пользой.
Как рассказали в Пермском доме народного творчества «Губерния», лениться и отдыхать нужно правильно, с пользой для души и тела. Гостям фестиваля «ЛЕНЬДЕНЬ» предоставят множество возможностей для этого. Главные фестивальные события развернуться 15 июля в пространстве «Соляная верста» с 18:00 до 21:00.
«ЛЕНЬДЕНЬ» в Соликамске стартует с «Ленивого начала», когда пройдут соревнования среди детей ползунков «ПолЗабег» и интерактив для более взрослых гостей ZUMBA. В 19:10 программу фестиваля продолжит «Пижамная вечеринка», завершит вечер музыкальная программа с группой «Чендлеры».
Фестиваль «ЛЕНЬДЕНЬ» объединит пространства — «Полезное действие», «Современные достижения», «Лень — двигатель прогресса», «Емелины забавы» и «Наполежать», где гости смогут принять личное участие во множестве активностей. (0+).