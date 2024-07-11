Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На красноярском острове Татышев пройдёт «Небофест»

Красноярцев приглашают на «Небофест».

Источник: Комсомольская правда

28 июля красноярцев приглашают на «Небофест». Фестиваль пройдёт на Татышев. Запланирована обширная воздушная программа. К примеру, показательные прыжки с парашютом на точность приземления. также гости смогут не только понаблюдать за парашютистами, но и прыгнуть в тандеме. Ещё можно будет «прыгнуть» в очках виртуальной реальности, попытаться сложить спортивный парашют и полетать в аэротрубе.

Вечером над Красноярском пролетят спортсмены-вингсьютеры. Они выполнят показательный пролёт с цветным дымом и подсветкой в костюме.

Кроме этого, гостям обещают выступления музыкантов, спортивные активности, соревнования региональных спортивных федераций. Так, можно будет познакомиться с более чем 30 видами спорта.

шоу