На красноярском острове Татышев пройдёт «Небофест»

28 июля красноярцев приглашают на «Небофест». Фестиваль пройдёт на Татышев. Запланирована обширная воздушная программа. К примеру, показательные прыжки с парашютом на точность приземления. также гости смогут не только понаблюдать за парашютистами, но и прыгнуть в тандеме. Ещё можно будет «прыгнуть» в очках виртуальной реальности, попытаться сложить спортивный парашют и полетать в аэротрубе.