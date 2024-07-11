Принимают ванны: как тигры в Симферополе переносят жару

Обитатели симферопольского зоопарка пытаются спастись от жары разными способами. В этом им помогают сотрудники зооуголка. Некоторые звери имеют сезонную линьку и проще переносят жару, сообщают в администрации зоопарка. Верблюды, олени, леопарды, ослы всегда меняют шерсть в зависимости от времени года. При этом барашек пришлось подстричь самим сотрудникам зооуголка.
Тигр «Джедай» полюбил купаться в прохладном бассейне, который предусмотрен в его вольере. Не отстают и птицы. Журавли, аисты, цапли, а также хищные грифы и сипы тоже в восторге от водных процедур. Волкам от зноя помогает справиться освежающий душ.
В тоже время симферопольские львы, напротив, не прочь погреться на жарком солнышке. Хотя для всех животных предусмотрены теневые навесы. Особое внимание работники уделяют питьевому режиму животных.