Принимают ванны: как тигры в Симферополе переносят жару

Обитатели симферопольского зоопарка пытаются спастись от жары разными способами. В этом им помогают сотрудники зооуголка. Некоторые звери имеют сезонную линьку и проще переносят жару, сообщают в администрации зоопарка. Верблюды, олени, леопарды, ослы всегда меняют шерсть в зависимости от времени года. При этом барашек пришлось подстричь самим сотрудникам зооуголка.