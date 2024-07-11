«Три дня дождя», Mary Gu, ST и другие выступят на фестивале «Таврида. АРТ»

26 июля на Фестивале молодого многонационального искусства «Таврида. АРТ» в Крыму состоится музыкальное шоу «Душа», посвященное творчеству артистов лейбла «Таврида. АРТ». Молодые исполнители выступят на главной сцене наравне с известными группами — хедлайнерами «Три дня дождя», OTYKEN, The Hatters, «Меджикул», «5УТРА» и NLO.
В лайнапе также есть MIA BOYKA, Akmal«, Mary Gu, NЮ, ST, Оркестр “Кампанелла каменной звезды” и Гарик Сукачев, Женя Трофимов и “Комната культуры”, Татьяна Куртукова, MIRAVI, ОМ. Стас Ярушин приедет на фестиваль, чтобы снять выпуски музыкального подкаста МУЗLOFT.
В этом году центральная тема события — культурное многообразие народов, проживающих в регионах России. Поэтому в списке приглашенных артистов есть и фолк-музыканты из разных уголков страны. В их числе башкирский исполнитель Marat Taturas, якутская певица UUTAi, этно-группа ОЙМЕ, карельский инди-фолк-коллектив TUARI, группы Vetkafolk и ХВОЯ.
Ранее стало известно, что на рок-фестивале YЛЕТАЙ в Удмуртии будет отдельная сцена HiFi-стриминга Звук.