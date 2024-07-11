«Три дня дождя», Mary Gu, ST и другие выступят на фестивале «Таврида. АРТ»

В этом году центральная тема события — культурное многообразие народов, проживающих в регионах России. Поэтому в списке приглашенных артистов есть и фолк-музыканты из разных уголков страны. В их числе башкирский исполнитель Marat Taturas, якутская певица UUTAi, этно-группа ОЙМЕ, карельский инди-фолк-коллектив TUARI, группы Vetkafolk и ХВОЯ.