Порядок выдачи разрешений на полеты беспилотников изменили в Ленобласти

В Ленобласти изменили порядок выдачи разрешений на полеты беспилотников, к которым относятся и квадрокоптеры. Перед тем, как подать заявление, нужно будет ответить на несколько вопросов: сколько весит БПЛА, на какой высоте и где он будет летать, а также с какой целью его поднимают в воздух. От этих параметров зависит, какое именно разрешение необходимо, и где его нужно получить. Об этом сообщили в комитете по транспорту Ленобласти.