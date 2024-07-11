Порядок выдачи разрешений на полеты беспилотников изменили в Ленобласти

В Ленобласти изменили порядок выдачи разрешений на полеты беспилотников, к которым относятся и квадрокоптеры. Перед тем, как подать заявление, нужно будет ответить на несколько вопросов: сколько весит БПЛА, на какой высоте и где он будет летать, а также с какой целью его поднимают в воздух. От этих параметров зависит, какое именно разрешение необходимо, и где его нужно получить. Об этом сообщили в комитете по транспорту Ленобласти.
— Если масса беспилотника более 30 килограммов, то нужно получить также разрешение на использование воздушного пространства и разрешение регионального оперштаба, — добавили в пресс-службе.
В зависимости от места полета, необходимо будет получить разрешение либо от органов местного самоуправления, либо от территориального органа ФСБ, либо от погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. А если запуск беспилотника планируется в зоне ограничения полетов, то нужно получить разрешение от людей, в интересах которых установлены такие зоны.
При полете на высоте более 150 метров понадобится разрешение оперштаба Ленобласти и разрешение на использование воздушного пространства ЕСОрВД. А в зависимости от цели, нужно обратиться за разрешениями в Генштаб РФ, Военный округ или ФСБ.