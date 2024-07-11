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Сильный ветер ожидается в Самарской области 11 июля

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 79% 755 мм рт. ст. +25°

В четверг, 11 июля, днем в Самарской области будет бушевать сильный ветер. Жителей региона попросили быть осторожнее. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1−3 часа местами ожидается усиление северного ветра, порывы достигнут 12−15 м/с, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Такая обстановка может сохраниться до вечера. Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж.

Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач.