Сильный ветер ожидается в Самарской области 11 июля

В четверг, 11 июля, днем в Самарской области будет бушевать сильный ветер. Жителей региона попросили быть осторожнее. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1−3 часа местами ожидается усиление северного ветра, порывы достигнут 12−15 м/с, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Такая обстановка может сохраниться до вечера. Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж.
Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач.