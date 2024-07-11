Стоимость проезда поднимут на пяти маршрутах в Иркутске с августа

В августе сразу на пяти городских маршрутах повысится стоимость проезда. Речь идет об автобусах № 28 ₽, 16к, 22,74, 12. С 3 августа стоимость проезда на общественном транспорте № 16к, 22, 74, 12 составит 40 рублей до восьми часов вечера и 45 после. Об этом сообщили на сайте администрации областного центра.
— Коммерческие перевозчики, согласно действующему законодательству, имеют право самостоятельно принимать решение об увеличении стоимости проезда, направив соответствующее уведомление в администрацию города, — пояснили в администрации.
С чем связано повышение цены в вечернее время не сообщается. На маршруте № 28 ₽ плату за проезд перевозчик поднимет с 6 августа. Теперь одна поездка обойдется в 30 рублей. Ознакомится с направлениями общественного транспорта и стоимость проезда с 3 и 6 августа можно ниже.