Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость проезда поднимут на пяти маршрутах в Иркутске с августа

Перевозчики повысят цены на городских маршрутах № 28 ₽, 16к, 22,74, 12.

Источник: Комсомольская правда

В августе сразу на пяти городских маршрутах повысится стоимость проезда. Речь идет об автобусах № 28 ₽, 16к, 22,74, 12. С 3 августа стоимость проезда на общественном транспорте № 16к, 22, 74, 12 составит 40 рублей до восьми часов вечера и 45 после. Об этом сообщили на сайте администрации областного центра.

— Коммерческие перевозчики, согласно действующему законодательству, имеют право самостоятельно принимать решение об увеличении стоимости проезда, направив соответствующее уведомление в администрацию города, — пояснили в администрации.

С чем связано повышение цены в вечернее время не сообщается. На маршруте № 28 ₽ плату за проезд перевозчик поднимет с 6 августа. Теперь одна поездка обойдется в 30 рублей. Ознакомится с направлениями общественного транспорта и стоимость проезда с 3 и 6 августа можно ниже.