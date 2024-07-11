Стоимость проезда поднимут на пяти маршрутах в Иркутске с августа

С чем связано повышение цены в вечернее время не сообщается. На маршруте № 28 ₽ плату за проезд перевозчик поднимет с 6 августа. Теперь одна поездка обойдется в 30 рублей. Ознакомится с направлениями общественного транспорта и стоимость проезда с 3 и 6 августа можно ниже.